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Ольга Фреймут здивувала мережу пікантним знімком

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Ольга Фреймут - фото 1
Ольга Фреймут / instagram

Сміливий кадр зірка телеекранів Ольга Фреймут опублікувала на своїй сторінці в Instagram, порадувавши шанувальників екстремальним декольте. Відзначимо, що вона робить це досить рідко.

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут викликала ажіотаж у мережі новим пікантним фото.

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Так, ведуча позувала у мереживній сукні українського дизайнера Вікторії Белей з глибоким декольте, продемонструвавши шанувальникам пишний бюст. Образ доповнювала червона помада і томний погляд. Новий пікантний знімок запаморочив голову підписникам.

"Іноді в житті трапляються погані люди, ситуації, готелі. Важливо, щоб це було іноді", – прокоментувала фото Фреймут.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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