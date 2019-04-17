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Настя Каменських спокусила мережу чуттєвим знімком

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських не втомлюється дивувати своїх шанувальників стильними нарядами і гарячими фотографіями. На цей раз зірка поділилася з підписниками в Instagram чуттєвим кадром.

На новому фото Настя зображена до пояса в плаття з відкритими плечима, яке підкреслює її пишний бюст. Співачка торкається обличчя рукою і млосно відкрила губи, а затемнене освітлення додає знімку ще більше пікантної атмосфери.

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Звичайно ж, шанувальники не змогли пройти повз подібного знімку улюбленої артистки і засипали Каменських безліччю компліментів, особливо відзначивши її сексуальний і звабливий погляд.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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