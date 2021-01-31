Популярна гра The Sims допомогла ученим вивчити психопатичні риси особистості

Група учених з допомогою гри "The Sims" вивчила психопатичні риси особистості. Дослідники стверджують, що за манерою гри можна судити, чи є ці риси у гравця.

Автори перевіряли гіпотезу "Чітер-Яструб" (Cheater-Hawk), яка передбачає, що психопатія розвивається як спосіб експлуатації людей і ресурсів за допомогою обману і агресії.

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Науковці створили чотирьох сімів, які виглядали однаково, але мали різний характер. Один персонаж був "чітером" – оманливим, підлим, але чарівним. Другий був "яструбом" – агресивним, грубим і підлим. Також були "голуб" (покірний, нервовий і сором'язливий) і "співробітник" (милий, довірливий і готовий до співпраці).

З персонажами взаємодіяли 205 студентів, які перед експериментом пройшли тест на оцінку психопатичних рис особистості. Вчені виявили, що учасники з такими рисами частіше вибирали сіма-яструба і влаштовували в грі бійки, ображали інших персонажів. Особливо часто так поводилися гравці-чоловіки.

А ось шахрайську поведінку навіть студенти з психопатичними рисами проявляли вкрай рідко. Так що гіпотеза "Чітер-Яструб" підтвердилася частково. Можливо, це пов'язано з тим, що в грі немає ніякої мотивації для обману.

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