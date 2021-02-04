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Популярна фітоняшка роздяглась в Instagram (фото 18+)

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Теммі Хемброу у білизні - фото 1
Теммі Хемброу у білизні / instagram.com/tammyhembrow

Відома фітнес-блогерка Теммі Хемброу знову прикувала до себе увагу мережі, а все через пікантні фото у спідньому. Ця дівчина не дарма активно займається у спортзалі!

25-річна фітнес-блогерка, модель і бізнесвумен Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать майже 12 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також не зловживає фоторедакторами.

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Нещодавно Теммі вирішила показати, як готується до Дня Валентина, тож приміряла червону мереживну білизну та влаштувала невеличку фотосесію. Не дивно, що допис зібрав сотні тисяч лайків та чимало коментарів з компліментами, адже красуня не лише не має комплексів, а й пишається своєю фігурою.

Популярна фітоняшка роздяглась в Instagram (фото 18+) - фото 446263

Популярна фітоняшка роздяглась в Instagram (фото 18+) - фото 446264

Популярна фітоняшка роздяглась в Instagram (фото 18+) - фото 446265

Джерело всіх фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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