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Популярна фітоняшка показала свої сідниці (відео)

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Теммі Хемброу показала фанатам сідниці - фото 1
Теммі Хемброу показала фанатам сідниці / instagram.com/tammyhembrow

Відома фітнес-блогерка Теммі Хемброу підтвердила, що не користується фотошопом для покращення фігуру. І відео білявки, на якому вона демонструє сідниці, доволі переконливе.

25-річну блогерку Теммі Хемброу не просто так частенько називають "австралійською Кім Кардашян". Дівчина має доволі велику аудиторію у майже 10 мільйонів підписників та не менш ефектні форми. Білявка постійно мотивує своїх підписників працювати над своїм тілом, а також має власну систему тренувань.

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Саме це дозволило Теммі зробити Instagram повноцінною платформою для бізнесу. Однак у фігурі австралійки часто сумніваються, тому періодично вона ділиться відео власних формах, нагадуючи про фізичні навантаження своїм прихильникам. Недавнє відео чудово демонструє, що сідниці у Хемброу справді не "намальовані".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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