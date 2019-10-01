Популярна фітоняшка показала свої сідниці (відео)

Відома фітнес-блогерка Теммі Хемброу підтвердила, що не користується фотошопом для покращення фігуру. І відео білявки, на якому вона демонструє сідниці, доволі переконливе.

25-річну блогерку Теммі Хемброу не просто так частенько називають "австралійською Кім Кардашян". Дівчина має доволі велику аудиторію у майже 10 мільйонів підписників та не менш ефектні форми. Білявка постійно мотивує своїх підписників працювати над своїм тілом, а також має власну систему тренувань.

І ще: Сексуальна Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати Instagram: гарячі фото

Саме це дозволило Теммі зробити Instagram повноцінною платформою для бізнесу. Однак у фігурі австралійки часто сумніваються, тому періодично вона ділиться відео власних формах, нагадуючи про фізичні навантаження своїм прихильникам. Недавнє відео чудово демонструє, що сідниці у Хемброу справді не "намальовані".

Читайте також: Леся Нікітюк показала шанувальникам ефектний образ в шкіряній мініспідниці