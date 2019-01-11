Цей авіаперевізник став найбільшим у Європі

Німецька авіакомпанія Lufthansa у 2018 році зайняла перше місце по пасажирообігу серед авіакомпаній Європи.

В цілому Lufthansa перевезла 142 мільйона пасажирів, здійснивши при цьому понад 1,2 мільйона. перельотів. Як повідомляє Bloomberg, Lufthansa обігнала Air France-KLM, яка була лідером авіаперевезень з 2004 року. Зростання пасажирообороту німецької компанії у 2018 році склав 9%.

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Німецька авіакомпанія Lufthansa

За даними агентства, прогрес Lufthansa сприяв придбанню авіакомпанією низки регіональних перевізників, а також розширенню лоукостера Eurowings, що належить Lufthansa.

Авіаперевізник Deutsche Lufthansa AG включає в себе і такі великі авіакомпанії, як Swiss International Airlines і Austrian Airlines. Виконує рейси у 78 країн світу з більш ніж двохсот напрямками

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