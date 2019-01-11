Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Цей авіаперевізник став найбільшим у Європі

  • 19
Авіаперевізники світу - фото 1
Авіаперевізники світу / chaniapost

Німецька авіакомпанія Lufthansa у 2018 році зайняла перше місце по пасажирообігу серед авіакомпаній Європи.

В цілому Lufthansa перевезла 142 мільйона пасажирів, здійснивши при цьому понад 1,2 мільйона. перельотів. Як повідомляє Bloomberg, Lufthansa обігнала Air France-KLM, яка була лідером авіаперевезень з 2004 року. Зростання пасажирообороту німецької компанії у 2018 році склав 9%.

І ще: Експерти назвали найбільш пунктуальну авіакомпанію в світі

Німецька авіакомпанія Lufthansa - фото 300512
Німецька авіакомпанія Lufthansa

За даними агентства, прогрес Lufthansa сприяв придбанню авіакомпанією низки регіональних перевізників, а також розширенню лоукостера Eurowings, що належить Lufthansa.

Авіаперевізник Deutsche Lufthansa AG включає в себе і такі великі авіакомпанії, як Swiss International Airlines і Austrian Airlines. Виконує рейси у 78 країн світу з більш ніж двохсот напрямками

Читайте також: Британці визнали Ryanair найгіршим авіаперевізником

Джерело: bloomberg
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2074
Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
  • Вчора, 17:21
  • 727
Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
  • 09 cічня, 17:30
  • 2496
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Авіація