Популярна акторка показала веселе фото у бікіні

Відома актриса Шей Мітчелл, яка прославилась завдяки серіалу Милі ошуканки (Pretty Little Liars), похизувалась стрункою фігурою на пляжі. Ця красуня готова до літа, а ви?

32-річна канадсько-американська акторка, модель та бізнесвумен Шей Мітчелл зачаровує своєю харизмою та вродою не лише у серіалах, "Милі ошуканки" і "Ти", а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за дівчиною з філіппінським та європейським походженням стежать більш як 24 млн користувачів.

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Це легко пояснити, акторка майже щодня ділиться свіжими знімками зі свого життя, показуючи і світські заході, і реальні моменти без прикрас. Нещодавно дівчина опублікувала сонячне фото у купальнику на пляжі.

"Я, коли продакшн каже, що час твого дзвінка 8, а не 2 ранку. Але ей, життя – пляж (гра слів beach (пляж) та bicth (стерво)", – написала вона під усміхненим знімком. Фанати ж підтримали красуню, засипавши її компліментами щодо ідеальної фігури.

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