Попри відключення світла, співачка YAGODA зачарувала виконанням відомої колядки

До Різдва, яке більшість українців буде святкувати 25 грудня, співачка YAGODA у своїх соціальних мережах виклала заспівану наживо відому на увесь світ колядку "Свята ніч, тиха ніч". Слухайте виконання, яке зачарує вас!

"Свята ніч, тиха ніч" – це давня українська колядка, яку співали ледь не у кожній родині на різдвяні свята. Чудове виконання співачки зачарувало її шанувальників та слухачів.

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Різдво близько. Різдво завжди дає надію. Віру в добро. Цього року вони потрібні нам як ніколи", – йдеться у дописі співачки до відео.

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