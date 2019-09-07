Попри санкції: продажі смартфонів Huawei P30 б'ють рекорди

За пів року продали шалену кількість Huawei P30 та P30 Pro

Під час презентації на виставці IFA 2019 у Берліні компанія Huawei похвалилася своїми досягненнями з продажу флагманських смартфонів серії Huawei P30. Китайському виробнику вдалося за порівняно короткий проміжок часу продати понад 16 мільйонів смартфонів цієї лінійки.

За словами виробника, серія Huawei P30 стала його найпопулярнішою в історії. За пів року продажів смартфони Huawei P30 і P30 Pro перевищили 16,5 мільйона.

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Глава Huawei Consumer Business Group Річард Ю зазначив:

Серія Huawei P30, як і раніше, користується популярністю серед споживачів. За останні шість місяців обсяг продажів перевищив 16,5 мільйона одиниць. Цей показник на 53% вищий, ніж у серії P20. Оновлений P30 Pro надасть нові можливості для роботи з фото і стане комфортнішим у використанні завдяки дизайну з подвійною текстурою.

20 вересня компанія збирається випустити оновлений P30 Pro у двох нових кольорах, а також додатковими функціями зйомки та редагування фото.

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