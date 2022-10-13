Попри ракетні удари: в уряді розповіли, коли почнеться опалювальний сезон в Україні

Опалювальний сезон під час війни все більше хвилює українців, оскільки через масовані ракетні удари чимало міст залишились без електроенергії, а також зазнали руйнувань. Тож в уряді прокоментували ситуацію, яка зараз склалась в Україні.

В Україні активно готуються до нового опалювального сезону попри масовані атаки російських окупантів. Про це під час робочого візиту на Київщину повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

І ще: Які пристрої "з'їдають" найбільше електроенергії: відповідь Укренерго

Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін! Він почнеться як і планували: як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C. Навіть погода на нашому боці, – підкреслив він.

Також глава Мінрегіону повідомив, що майже у 4 тисячах населених пунктів відновили електропостачання. За останні дві доби доклали максимум зусиль, щоб швидко відновити все, що пошкодили російські загарбники. Місцеві органи влади продовжують працювати над тим, щоб упродовж найближчого часу владнати проблеми, що виникли після масованих ракетних ударів.

Нагадаємо, що українців попросили зменшити використання електроенергії у найзавантаженіші періоди доби – з 8 до 11 години та з 17 до 23.

Читайте також: Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення