Фільм "Дедпул і Росомаха" зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті

Фільм американської кіностудії Marvel "Дедпул і Росомаха" зібрав 494,3 мільйона доларів у Північній Америці та 535,1 мільйона доларів за її межами. Загалом дохід становить 1,029 мільярда доларів касових зборів.

Про це повідомляє видання Variety.

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У США та Канаді боксофіс фільму, який стартував у прокаті наприкінці липня 2024 року, становить вже $494,3 млн, або 48% від загальної суми.

У решті світу стрічка "Дедпул і Росомаха" зібрав $535,2 млн, або 52% від зборів. У Великій Британії фільм отримав уже $42,8 млн, у Німеччині – майже $18,9 млн, у Франції – $18,1 млн, в Іспанії – $14,6 млн, а в Італії – $13,2 млн.

Крім того, в Австралії боксофіс картини становить $24,4 млн, в Індії – $15,8 млн, в Південній Кореї – $12,5 млн, а в Японії – $8,5 млн. У Китаї показник досягнув майже $45,2 млн.

За перший вікенд прокату фільм заробив у світі $438,3 млн. В Україні цей показник досягнув майже 39,6 млн грн.

Прогнозується, що незабаром фільм з Гʼю Джекманом і Раяном Рейнольдсом у головних ролях випередить "Джокера" 2019 року. До цього моменту драма Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом була єдиним фільмом з рейтингом R, який зібрав понад $1 млрд у прокаті.

"Дедпул і Росомаха" – 31-й фільм Disney і 11-й у кінематографічному всесвіті Marvel, який досяг позначки в $1 млрд. Стрічка стала першим фільмом Marvel, головними героями якого стали персонажі коміксів, які раніше були ліцензовані 20th Century Fox.

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