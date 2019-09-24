Поп чи рок? Стало відомо, яку музику слухають українці

Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження, під час якого було визначено найулюбленіші стилі музики серед українців. Дізнайтесь результати опитування жінок та чоловіків!

Як показало дослідження, найулюбленішими музичними стилями українців є поп-музика (26%), класична (25%) та народна музика (21%), а також шансон (18%). Далі у рейтингу музичних вподобань йде рок (14%), танцювальна музика / диско (12%), клубна музика (8%) та джаз (7%). Реп, романси та духовну музику вибрали по 6%, електронну, блюз та хіп-хоп полюбляють по 4%, бардівську – 3%. Важкий рок і реггі популярні лише серед 2%. Ще 4% опитаних не люблять музику взагалі.

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Попри те, що поп-музика залишається лідером вподобань, у десятирічній динаміці відсоток тих, кому вона подобається, впав (з 32% до 26%). Також у двічі менше цього року обирали романси (6% проти 12% у 2009). Поменшало й прихильників шансону (з 22% до 18%), а також поціновувачів народної музики (з 25% до 21%).

Про любов до попу, року, диско, клубної та електронної музики заявляє молодь, а представникам старших вікових груп більше подобаються класична та народна музика, шансон, романси і бардівська музика.

Музичні вподобання помітно відрізняються за статтю. Так, жінки більше ніж чоловіки полюбляють класичну і поп-музику (31-32% проти 19%), народну (24% проти 18%) та духовну (7% і 3% відповідно). Також жінкам удвічі більше за чоловіків до вподоби танцювальна музика (15% проти 8%). Натомість чоловікам більше подобається рок (21% проти 9%), шансон (20% проти 16%), реп (9% і 3% відповідно) та електронна музика (7% і 3%).

Прикметно, що респонденти з вищим рівнем освіти більше полюбляють класичну музику, рок, джаз. Також вони люблять поп-музику, електронну і бардівську музику. Людей з середньою освітою більше за інших цікавить народна музика та шансон.

В опитуванні групи "Рейтинг" взяли участь 2000 українців, віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення, а помилка репрезентативності не перевищує 2,2%. Терміни проведення дослідження: 12-16 вересня 2019 року.

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