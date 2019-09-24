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Поп чи рок? Стало відомо, яку музику слухають українці

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Улюблена музика українців - фото 1
Улюблена музика українців / pixabay

Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження, під час якого було визначено найулюбленіші стилі музики серед українців. Дізнайтесь результати опитування жінок та чоловіків!

Як показало дослідження, найулюбленішими музичними стилями українців є поп-музика (26%), класична (25%) та народна музика (21%), а також шансон (18%). Далі у рейтингу музичних вподобань йде рок (14%), танцювальна музика / диско (12%), клубна музика (8%) та джаз (7%). Реп, романси та духовну музику вибрали по 6%, електронну, блюз та хіп-хоп полюбляють по 4%, бардівську – 3%. Важкий рок і реггі популярні лише серед 2%. Ще 4% опитаних не люблять музику взагалі.

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Попри те, що поп-музика залишається лідером вподобань, у десятирічній динаміці відсоток тих, кому вона подобається, впав (з 32% до 26%). Також у двічі менше цього року обирали романси (6% проти 12% у 2009). Поменшало й прихильників шансону (з 22% до 18%), а також поціновувачів народної музики (з 25% до 21%).

Поп чи рок? Стало відомо, яку музику слухають українці - фото 357027

Про любов до попу, року, диско, клубної та електронної музики заявляє молодь, а представникам старших вікових груп більше подобаються класична та народна музика, шансон, романси і бардівська музика.

Поп чи рок? Стало відомо, яку музику слухають українці - фото 357025

Музичні вподобання помітно відрізняються за статтю. Так, жінки більше ніж чоловіки полюбляють класичну і поп-музику (31-32% проти 19%), народну (24% проти 18%) та духовну (7% і 3% відповідно). Також жінкам удвічі більше за чоловіків до вподоби танцювальна музика (15% проти 8%). Натомість чоловікам більше подобається рок (21% проти 9%), шансон (20% проти 16%), реп (9% і 3% відповідно) та електронна музика (7% і 3%).

Поп чи рок? Стало відомо, яку музику слухають українці - фото 357028

Прикметно, що респонденти з вищим рівнем освіти більше полюбляють класичну музику, рок, джаз. Також вони люблять поп-музику, електронну і бардівську музику. Людей з середньою освітою більше за інших цікавить народна музика та шансон.

Поп чи рок? Стало відомо, яку музику слухають українці - фото 357026

В опитуванні групи "Рейтинг" взяли участь 2000 українців, віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення, а помилка репрезентативності не перевищує 2,2%. Терміни проведення дослідження: 12-16 вересня 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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