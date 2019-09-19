Я полум'я: MamaRika випустила новий хіт, який поверне вас у літо

Співачка MamaRika презентувала хітову пісню "Я полум'я" та лірик-відео на неї. За словами зірки, цей трек здатен продовжити літо. Слухайте новинку та перевірте, чи справді вам стане тепліше!

Над новим треком MamaRika працювала спільно з alyona alyona, Денисом Прохорчуком та Vanek Klimenko. "Не хочеться холоду, не хочеться діставати з шаф теплий одяг, а продовжувати пірнати в оксамитовий сезон. Маю надію, що послухавши цю пісню, літній вайб вас ще довго не залишить, як і мене", – поділилася виконавиця.

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Слухати онлайн пісню та дивитись відео MamaRika – Я полум'я:

Текст і слова пісні "Я полум'я"

Я полум'я, що танцює як востаннє, ніби завтра не настане

Я полум'я, що цілує як востаннє, ніби завтра не настане

Мина мина мина минає день

Де нас з тобою ніхто не знайде

Ми не ми не ми не не на мить

Ми на ми на ми на ми навічно

Тримай, тримай ти моє, ти моє

Навіть коли поряд немає ти в мене є

Тримай, тримай ти моє, ти моє

Наше полум’я злива не заллє



Очі навпроти

Діалог без слів

Згораємо в вогні

Я полум'я, що танцює як востаннє, ніби завтра не настане

Я полум'я, що цілує як востаннє, ніби завтра не настане

Запалю навколо все – хай горить

Вітер голос мій несе догори

Хай над тими, хто пала, проліта

Про любов мою розкаже, про літа

Про ніжне полум’я, про язики

Що не варто єднати себе аби з ким.

Що в полоні почуттів не загасне вогонь,

Ні від погляду мого, ні від дотику твого.

Танцюй! Танцюй, як востаннє!

Танцюй, як востаннє!

Очі навпроти

Діалог без слів

Згораємо в вогні

Я полум'я, що танцює як востаннє, ніби завтра не настане

Я полум'я, що цілує як востаннє, ніби завтра не настане.

МамаРіка

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