Понад третина українців залишилися без роботи через війну: опитування

Усе більше українців знаходять роботу від початку війни / Glenn Carstens-Peters

Соціологічна група "Рейтинг" провела чергове опитування. Завдяки йому вдалося пролити світло на кількість українців, які залишилися без роботи від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Дані опитування свідчать про те, що понад третина українців – якщо точніше, то 39% – залишилися без роботи через війну. Цікаво, що у березні цей показник становив 51%, а на початку квітня – 41%.

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Відомо також, що дві третини опитаних, котрі залишилися без роботи, уже готові змінити місце праці. Цікаво, що 58% респондентів можуть перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% – працювати в іншому регіоні України.

54% опитаних, котрим через війну довелося залишитися без роботи, вірять у повернення на своє попереднє місце праці. Натомість 40% розуміють, що їм доведеться шукати нове.

Відомо, що до роботи повернулися 59% опитаних. Що стосується березневого показника, то таких було 46%. Цікаво й те, що зросла кількість тих, хто вже знову працює у звичному режимі – 32% проти 23%. Частково або віддалено працюють 24% респондентів, а ще 3% приступили до нової роботи.

Місце проживання довелося змінити 20% опитаних. Цей показник не змінився з березня. Натомість зменшилася кількість тих, хто найближчим часом повернеться додому – з 29% до 20%. Водночас зросла кількість тих, хто зробить це пізніше – з 24% до 31%.

Після завершення війни до рідних осель повернуться 43% респондентів.

Саме опитування провели 26 квітня. У ньому брали участь тисяча дорослих по всій території України, крім тимчасово окупованих територій.

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