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Понад половина смартфонів преміум-сегменту належить Apple

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Apple завдячує успіху iPhone XR - фото 1
Apple завдячує успіху iPhone XR

Згідно з новим звітом дослідницької агенції Counterpoint Research, за підсумками третього кварталу 2019 року Apple як і раніше домінує на світовому ринку смартфонів преміум-класу. Хто ж іще увійшов до першої п'ятірки – читайте далі!

За даними агентства, Apple належить 52% ринку дорогих смартфонів (ціновий сегмент від $ 600 і вище). Друге місце з часткою ринку у 25% посідає Samsung, а компанія Huawei – всього 12%.

І ще: Розсекречений дизайн iPhone 2020 і 2021 років: як зміняться смартфони

iPhone XR став найбільш продаваним смартфоном преміум-класу у світі завдяки ідеальному співвідношенню ціна/якість. На китайському ринку шалено популярними стали флагмани Huawei Mate 30 і P30. Цікаво, що до п'ятірки лідерів увійшла компанія One Plus з часткою ринку 2%.

Понад половина смартфонів преміум-сегменту належить Apple - фото 372983

Зауважимо, що зросла кількість проданих смартфонів у ціновому діапазоні з 600 до 799 доларів – з 31% у 2018 році до 43% у цьому. Натомість куплених гаджетів у категорії від 400 до 599 доларів стало менше – з 42% до 24%, що свідчить про те, що користувачі готові витрачати більше на нові гаджети, але не всі гроші світу.

Понад половина смартфонів преміум-сегменту належить Apple - фото 372982

Читайте також: Apple випускатиме нові моделі iPhone двічі на рік

Джерело: counterpointresearch
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