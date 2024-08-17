Гурт Vivienne Mort вперше за 5 років анонсував новий концептуальний альбом "Фата"

Альбом "Фата" стане першим повноформатним альбомом Vivienne Mort за 6 з половиною років. До платівки потраплять 13 композицій.

Український фолк-гурт Vivienne Mort анонсував вихід альбому "Фата" вперше за пʼять років. Про це вони повідомили у Instagram.

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У гурті кажуть, що почали новий розділ творчості.

Він відкрився музикою без слів. Ви ще не чули її, але ви жили в обставинах, які її створили, – кажуть музиканти.

Альбом презентують у ніч на 30 серпня. В ньому буде 13 пісень, серед яких інструментальне інтро "Ізюм".

Нагадаємо, що гурт Vivienne Mort призупинив музичну діяльність восени 2019-го, але через пандемію коронавірусу прощальний тур групи неодноразово переносили. Він відбувся восени 2021 року.

Це був останній тур групи в тодішньому складі музикантів. Фронтвумен Даніела Заюшкіна продовжила виступати і писати нові пісні.

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