Помстився за Охматдит: Денис Берінчик підсмажив окупантів з гармати

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик (19-0, 9 KO) похвалився своєю поїздкою на позиції українських військових на донецькому напрямку.

На своїй сторінці у Instagram 36-річний український боксер виклав відео, в якому стріляє по окупантах з артилерії.

Цікаво: Держава видаватиме житло Героям України – указ президента

Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі вирішив особисто "передати привіт" російським окупантам. Денис Берінчик зробив постріл із гармати.

Постріл! За Охматдит!, – крикнув українець.

Нагадаємо, що країна-терорист рф у понеділок, 8 липня, завдала комбінованого ракетного удару по Києву, внаслідок чого було потрапляння до корпусу дитячої лікарні "Охматдит".

Окупанти зруйнували будівлю унікального медичного закладу, де лікуються діти з найважчими захворюваннями. Нелюдський терористичний акт росії засудив весь цивілізований світ. Представники українського спорту долучилися до відновлення дитячої лікарні.

Читайте також: На фестивалі Burning Man у США представили українську скульптуру з дорожніх знаків