На фестивалі Burning Man у США представили українську скульптуру з дорожніх знаків

Цьогоріч на фестивалі Burning Man у США команда з України презентувала величезну скульптуру I’m Fine. Вона створена зі зруйнованих війною дорожніх знаків, парканів і воріт з різних регіонів України.

Про це 26 серпня розповів офіційний Instagram України, передає Суспільне Культура.

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Автором скульптури є художник Олексій Сай. Над створенням інсталяції працювала команда "Майстерні Чудес" Сільпо.

Скульптура I’m Fine символізує, наскільки Україна витримує війну, яка триває. Інсталяція показує, що може ховатися під словами "Я в порядку": наш справжній настрій, історії незламності та особистий досвід, – зазначають на офіційній сторінці України в Instagram.

Засновник БФ "Повернись живим" Віталій Дейнега розповів, що інсталяція складається з багатьох предметів, пошкоджених російськими кулями та снарядами. Серед них – розстріляні знаки "пішохідний перехід" та "обережно, діти!", шматок торговельного центру у Херсоні, шматки сонячних панелей та трансформаторів, великі дорожні знаки з назвами населених пунктів: від Великої Криниці до Херсона, Чернігова та Харкова.

Також в інсталяції використали хвіртки і шматки парканів біля будинків українців. Наприклад, великі і важкі залізні ворота з Макарова, які вирвало і зімʼяло вибуховою хвилею.

Велика залізна скульптура. Три дні на монтаж. П’ять, але за три встигли. Пустеля, ніде взяти щось. Якщо його немає, то його немає. Є чого хвилюватися. Це фестиваль не у місці десь на Гідропарку, а дуже віддалена територія, де приблизно 80 тисяч людей будують собі велике місто, – зазначив митець, що робота була створена у найкоротші строки.

Сай додав, що інсталяція була зроблена, щоб люди могли доторкнутись до розірваного шрапнеллю або простреленого кулями заліза.

Минулого року на Burning Man українська команда представила дерев’яну скульптуру "Фенікс", яку спалили під час закриття фестивалю.

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