Кендалл Дженнер у леопардовому бікіні розбурхала мережу

Популярна модель Кендалл Дженнер знову опинилась у центрі уваги через ідеальні форми у купальнику.

23-річна модель та учасниця реаліті-шоу про життя Кардашян Кендалл Дженнер з кожним роком стає все впізнаванішою у світі, і не дарма була однією із найбільш високооплачуваних зірок у фешн-індустрії. До того ж, дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 102 млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що з нею трапляється.

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Нещодавно Кендалл показала ефектне фото у леопардовому купальнику, похизувавшись струнким тілом. За лічені години допис вподобали понад 2,7 млн осіб, а ще тисячі залишили коментарі з компліментами. Ця крихітка завжди готова до літа!

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