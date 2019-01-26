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Кендалл Дженнер у леопардовому бікіні розбурхала мережу

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Кендалл Дженнер у бікіні - фото 1
Кендалл Дженнер у бікіні / Vogue Magazine USA March 2017

Популярна модель Кендалл Дженнер знову опинилась у центрі уваги через ідеальні форми у купальнику.

23-річна модель та учасниця реаліті-шоу про життя Кардашян Кендалл Дженнер з кожним роком стає все впізнаванішою у світі, і не дарма була однією із найбільш високооплачуваних зірок у фешн-індустрії. До того ж, дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 102 млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що з нею трапляється.

І ще: Дженніфер Лопес похизувалась струнким тілом

Нещодавно Кендалл показала ефектне фото у леопардовому купальнику, похизувавшись струнким тілом. За лічені години допис вподобали понад 2,7 млн осіб, а ще тисячі залишили коментарі з компліментами. Ця крихітка завжди готова до літа!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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