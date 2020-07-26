Помірялись конячками: Porsche 911 Turbo S і McLaren 720S порівняли у дрег-заїзді

Блогери YouTube-каналу carwow влаштували дуель між новим Porsche 911 Turbo S і McLaren 720S. Британський суперкар – один з найшвидших серійних автомобілів на дистанції чверть милі, проте Porsche Turbo S серії 992 сучасніший і відрізняється повним приводом, а також на третину нижчою ціною.

В активі Porsche 911 Turbo S новий 3,75-літровий 650-сильний (800 Нм) опозитний шестициліндровий двигун з двома турбонагнітачами і 8-ступінчастий "робот" PDK з подвійним зчепленням. Однак завдяки повному приводу німецьке купе важить 1650 кілограмів – на 230 кілограмів більше, ніж конкурент. Ціна – від 154 тисяч фунтів стерлінгів.

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McLaren 720S дебютував у 2017 році. Британський суперкар оснащується 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 720 кінських сил і обертовим моментом 770 Нм. Трансмісія – 7-діапазонний преселективний "робот", привід – задній. Споряджена маса – всього 1420 кілограмів, ціна у Великобританії – від 210 тисяч фунтів стерлінгів.

На дистанції 402 метрів повнопривідний Porsche не залишив шансів супернику, проте у розгоні "з ходу" з 80 кілометрів на годину легший і потужніший McLaren взяв реванш. Переможця визначила оцінка ефективності гальмування зі швидкості 113 кілометрів на годину.

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