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Еволюцію систем безпеки показали на прикладі краш-тесту старого Fiat і нової BMW
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Швейцарські експерти з Центру динамічних випробувань вирішили перевірити наскільки безпечний задній простір поліцейської модифікації універсалу BMW 525. Для цього у припаркований автомобіль на повному ходу направили старенький Fiat Uno.
Для проведення випробувань на задньому сидінні BMW розмістили три манекени, яких пристебнули ременями безпеки. Також, багажник універсалу забили під зав'язку, щоб подивитися, наскільки сильною буде шкода. В ролі "тарана" експерти вибрали малолітражний Fiat Uno 1983 року випуску, щоб одночасно показати, як змінилися системи безпеки автомобіля через десятиліття.
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Французький хетчбек розігнали до 90 кілометрів на годину, після чого 37-річний автомобіль на повному ходу врізався у стоячий німецький універсал. У результаті потужного удару вся передня частина "Фіата", буквально, склалася в "гармошку". У автомобіля вибило всі передні вікна разом зі стійками дверей. Якби у момент удару в машині перебували пасажири, ймовірність летального результату була б украй висока.
Що стосується BMW, то попри серйозний удар, весь удар прийняв на себе задній бампер моделі. Заднє скло універсала лише тріснуло, а всі манекени й устаткування, розташоване у багажнику, виявилися цілі. Проведене випробування вкотре наочно продемонструвало, як змінилися системи безпеки автомобілів за останні 30 років.
На початку травня Страховий інститут дорожньої безпеки США (IIHS) провів краш-тести Jeep Wrangler нового покоління. У результаті випробувань з'ясувалося, що позашляховик не здатний встояти на чотирьох колесах при зіткненні з частковим перекриттям. Під час випробувань автомобіль двічі перекинувся.
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