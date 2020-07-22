Новий Volkswagen Golf не впорався з "лосячим тестом": відео

Іспанське видання 77km.com провело тести Volkswagen Golf восьмого покоління і поділилося результатами. Німецький автомобіль не впорався з перебудовуванням між смугами на швидкості понад 69 кілометрів на годину.

Одне з найскладніших випробувань для автомобілів, – "лосиний тест" – перевіряє керованість на високій швидкості: машина повинна зробити різкі маневри, при цьому не зачепивши конуси.

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Golf продемонстрував надлишкову обертальність, виляв кормою і збивав конуси, коли стрілка спідометра показувала понад 69 кілометрів на годину. Найкращий результат хетчбек показав на швидкості 43 кілометри на годину. При цьому випробування "змійка" він виконав на відмінно, попри легке ковзання задніх коліс: електронна система стабілізації вчасно включалася в процес і допомагала вирівняти автомобіль.

Журналісти 77km.com назвали тест проваленим і відзначили, що гранична швидкість Golf – "дуже низький показник для такого автомобіля". Попри це, він впорався краще, ніж Mercedes-Benz CLA 2019 року, який випробували "лосиним тестом" у квітні. Тоді він збивав конуси вже на швидкості 66 кілометрів на годину.

Volkswagen Golf сьомого покоління виконував "перестановку" значно краще: у 2017 році він продемонстрував достатню маневреність на швидкості 76 кілометрів на годину.

Також новий Golf поступається родинному Passat, якому вдалося без "помарок" проїхати трасу, розігнавшись до 73 кілометрів на годину. На вищих швидкостях автомобіль починав вислизати за межі смуги.

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