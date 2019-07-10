Помилочка вийшла: у США жінка народила чужих дітей

Пара азіатів подала до суду на клініку в Лос-Анджелесі, тому що після екстракорпорального запліднення у них народилися сини європейської зовнішності. Отакі-то пироги!

Постраждалі подали позов на CHA Fertility Center. У документах зазначено, що пара одружилася у 2012 році і ніяк не могла завести дітей, тому звернулася до клініки репродуктології. У серпні 2018 року жінці підсадили два ембріони. Відомо, що зародки були жіночої статі, про що перед операцією лікарі повідомили клієнтів.

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30 березня 2019 роки жінка народила у Нью-Йорку двох хлопчиків, які мали не азіатську зовнішність. Генетичні тести підтвердили, що новонароджені не пов'язані з батьками. Тестування також показало, що діти не були генетично пов'язані навіть один з одним.

У судовому позові говориться, що чоловік з дружиною витратили $ 100 тисяч на оплату лікарів, медикаменти, лабораторні та транспортні витрати. При цьому отримали сильну емоційну травму. Пара не знає, що сталося з двома ембріонами, які повинні були бути імплантовані в матку постраждалої жінки.

Наразі відомо, що дітей віддали біологічній матері

Пара передала опіку над немовлятами їх біологічним батькам, які також були клієнтами цієї клініки з лікування безпліддя. Про реакцію людей, які несподівано стали батьками, не повідомляється.

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