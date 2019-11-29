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Помилки, які ви робите в супермаркетах

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Покупки - фото 1
Покупки / shoppingpl

Цікавий ТОП основних помилок покупця у супермаркеті. Читайте, можливо ви теж так робите.

Купуєте яйця у пластику, а не в паперовому пакуванні

Попри те, що спінену упаковку (полістирол) можна переробити, целюлоза більш екологічна, бо вона – вже продукт перероблювання, вторсировина. Її можна здати в перероблення повторно – щоправда, це роблять не всі переробники.

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Купуєте молоко в тетрапаку, а не в пластику

І тетрапак, і пластикову пляшку можна переробити, однак остання вважається більш екологічною тарою. Тетрапак складається з трьох видів матеріалів: папір, пластик і поліалюміній, і щоб відокремити їх, потрібно дуже багато води. Пластикову пляшку переробити простіше.

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Купуєте кетчуп і майонез в дойпаках

Майонези, кетчупи, згущене молоко, мед, дитяче харчування – майже все це продають в м'якому пластиковому пакуванні, який називається дойпак. Він зроблений з 7 типів пластику і не приймається на перероблення. Якщо є можливість, віддавайте перевагу скляним пляшкам.

Помилки, які ви робите в супермаркетах - фото 371013

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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