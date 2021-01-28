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Названий найкращий овоч для підтримки здоров'я серця і нирок

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Капуста - фото 1
Капуста / pinterest

Якщо шукаєте овоч для здоров'я серця і нирок, фахівці рекомендують звернути на цвітну капусту.

У складі цвітної капусти є:

  • вітаміни: А, Е, С, Н, U, а також вітаміни групи В;
  • калій, магній, натрій;
  • кальцій, фтор, залізо;
  • мідь, йод і фосфор.

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Цвітна капуста містить дуже мало калорій (всього 30 калорій на 100 г продукту), при цьому за вмістом корисних речовин вона перевершує всі інші види капусти. Білки цвітної капусти багаті цінними амінокислотами (аргінін, лізин). У цій капусті трохи целюлози, яка, завдяки своїй ніжній структурі, легко перетравлюється організмом.

Цвітну капусту можна вважати рекордсменом за вмістом біотину серед доступних у звичайному харчуванні продуктів. Біотин або вітамін Н перешкоджає запальним процесам шкіри, він запобігає появі специфічного захворювання залоз шкіри – себореї. Його часто включають до складу засобів по догляду за шкірою обличчя та волосся.

Названий найкращий овоч для підтримки здоров'я серця і нирок - фото 445295

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Джерело: uaeu
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