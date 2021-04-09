Помер чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп

Чоловік британської королеви Єлизавети II, принц Філіп, помер у віці 99 років. Про це повідомляє пресслужба британської королівської сім'ї в Twitter.

У Віндзорському замку 9 квітня помер герцог Единбурзький, чоловік британської королеви Єлизавети II, принц Філіп. "Королівська родина разом з людьми по всьому світу оплакує втрату", – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Читайте також: Єлизавета II вакцинувалася від коронавірусу та розповіла про відчуття під час процедури

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

До свого столітнього ювілею герцог Единбурзький не дожив два місяці. Чоловік Єлизавети II останні кілька місяців важко хворів. Попри підтримку британців і родичів, принц Філіп не зміг впоратися з проблемами зі здоров'ям. Багато хто думав, що стан Філіпа погіршився після того, як він зробив щеплення від коронавірусу. Однак члени королівської сім'ї запевняли, що герцог проходив лікування за рекомендацією свого лікаря.

У лютому чоловіка Єлизавети II госпіталізували в одну з лікарень Лондона зі скаргами на самопочуття. Після цього йому зробили операцію на серці. Хірургічне втручання в такому похилому віці завжди небезпечне. І все ж, в березні Філіп виписався з лікарні і возз'єднався з сім'єю. Тоді здавалося, що небезпека минула...

Принц Філіп Маунтбеттен народився 10 червня 1921 року в Греції. Онук короля Греції Георга I і син принца Андрія. Після того, як старший брат принца Андрія Костянтин I у вересні 1922 року відмовився від престолу, сім'я принца Філіпа була вигнана з Греції.

І ще: Принц Гаррі зізнався, чому насправді залишив королівське життя