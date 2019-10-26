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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках

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Марокко - фото 1
Марокко / dopemgz

Блакитне небо і безкрая пустеля – все це про Марокко. Ця країна дійсно схожа на те, що ми бачили в мультфільмах про Аладдіна або Алі-Бабу.

23-річна фотограф Ніна Кейнрат проїхала по Марокко, відвідавши Марракеш, Ессуейру і пустелю Сахару.

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Ніна залишилася під враженням від яскравих фарб африканської країни і від гостинності місцевих жителів, що і показала у своїх казкових роботах.

Цікаво, що основна частина населення Марокко представлена двома національностями: арабами і берберами. Бербери цікаві тим, що цій нації 9 тисяч років і вони старші за древніх єгиптян і греків. Бербери мають свою мову, культуру, одяг і звичаї. У них немає своєї країни і вони мешкають на територіях декількох країн, включаючи Марокко.

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Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках - фото 363938

Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках - фото 363939

Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках - фото 363940

Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках - фото 363941

Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках - фото 363942

Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках - фото 363943

Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках - фото 363944

Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках - фото 363945

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Джерело: dopemgz
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