Полювання на Санту: дивіться трейлер чорної комедії з Мелом Гібсоном про найманого вбивцю

Студія Saban Films випустила трейлер чорної комедії "Полювання на Санту". У ньому головні ролі виконають Мел Гібсон і Уолтон Гоггінс ("Мерзенна вісімка"). Дивіться трейлер на Радіо МАКСИМУМ!

Гібсон зіграв неохайного Санта-Клауса, який на Різдво подарував шматочок вугілля одному поганому хлопцеві.

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Дитина не стерпіла приниження та найняла професійного кілера (Гоггінса), щоб той раз і назавжди розправився з Сантою. Але Санта і сам не такий простий – він уже пережив кілька замахів і цього разу здаватися теж не збирається.

Полювання на Санту – дивіться трейлер чорної комедії з Мелом Гібсоном:

Українська прем'єра фільму намічена на початок 2021 року. При цьому цифрова версія "Полювання на Санту" вийде вже у грудні.

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