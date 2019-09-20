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Полювання акули на серфера випадково потрапило на відео
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Крістофер Джой з австралійського штату Новий Південний Уельс пілотував дрон на одному з пляжів і помітив біля серфера акулу довжиною приблизно 3,5 метра. Австралієць передбачає, що на відео попала бронзова або велика біла акула.
Як повідомляється, коли Крістофер Джой помітив акулу біля спортсмена, тоді чоловік негайно активував динамік на дроні і попередив серфера про близькість хижої риби. Плавець почув попередження, розгорнув дошку і поспішив до берега, а акула попливла геть.
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"Це, ймовірно, перший випадок в усьому світі, коли пілот запобіг нападу акули, попередивши плавця чи серфера через динамік", – заявив Джой. Він зазначив, що у вільний час, як правило, запускає дрон з пляжів і шукає акул. Він спеціально купив пристрій з динаміком, щоб попереджати людей про можливу небезпеку.
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