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МОН запустило курс кримськотатарської мови та літератури для школярів

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Курс кримськотатарської мови та літератури - фото 1
Курс кримськотатарської мови та літератури

Міністерство освіти та науки України спільно з освітньою платформою "Всеукраїнська школа онлайн" запустили курс кримськотатарської мови та літератури для учнів 5-6 класів "Нової української школи" (НУШ).

Про це повідомляє пресслужба МОН у Facebook.

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Зазначається, що курс складається зі 140 уроків, які "занурять дітей у світ кримськотатарської культури, мови та літератури".

Цей курс – можливість зберегти та розвинути унікальну мову і культуру кримських татар, забезпечити доступ до якісної освіти незалежно від місця проживання учнів. Кожен урок – подорож традиціями, історією та природою Криму. Над створенням занять ретельно працювали провідні фахівці та носії культури, – зазначили в МОН.

Над створенням занять працювали асистент кафедри тюркології КНУ імені Т. Шевченка та автор підручників Сеїт-Джеліль Абібулла та кандидатка філологічних наук та асистентка кафедри тюркології КНУ імені Т. Шевченка Сабріє Сластьон.

Курс можуть пройти всі охочі – він у відкритому доступі. Його розробляли провідні фахівці та носії культури.

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Джерело: МОН
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