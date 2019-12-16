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День Святого Миколая

Куди піти на Новий рік 2020 у Києві: афіша заходів на новорічні свята

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Куди піти на Новий рік у Києві - фото 1
Куди піти на Новий рік у Києві

Готуйтеся до Нового року вже! Ми підготували для вас повний список офіційних подій у Києві на період новорічних свят. Обирайте, які заходи та концерти ви відвідаєте у столиці.

Київська міська державна адміністрація затвердила проведення святкових заходів у столиці з нагоди Нового 2020 року. Програма охоплює період з 6 грудня до 2 лютого.

І ще: Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць

Новорічні та різдвяні заходи у Києві

Романтичні новорічні свята на ковзанці з "Raffaello"

  • Коли: 6 грудня 2019 року – 13 січня 2020 року
  • Де: Парк імені Тараса Шевченка

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

  • Коли: 13 грудня 2019 року – 2 лютого 2020 року
  • Де: Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку, вулиця Лаврська 41

Куди піти на Новий рік 2020 у Києві: афіша заходів на новорічні свята - фото 374350

Культурно-мистецький проєкт "Новий рік – 2020"

  • Коли: 14 грудня 2019 року – 12 січня 2020 року
  • Де: Софійська площа, Володимирський проїзд (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїзна частина Володимирського проїзду навпроти будинку № 5
  • Коли: 14 грудня 2019 року – 19 січня 2020 року
  • Де: Контрактова площа, вулиця Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською)

Засвічення Головної новорічної ялинки. Святкування Дня Святого Миколая. Святкова хода

  • Коли: 19 грудня 2019 року
  • Де: Софійська площа

Засвічення новорічної ялинки. Святкування Дня Святого Миколая

  • Коли: 19 грудня 2019 року
  • Де: Контрактова площа

Куди піти на Новий рік 2020 у Києві: афіша заходів на новорічні свята - фото 374351

Святкові концерти

  • Коли: 21, 22, 28, 25, 29, 30 грудня 2019 року
  • Де: Софійська площа
  • Коли: 21, 22, 25, 28, 29, 30 грудня 2019 року
  • Де: Контрактова площа

Свято зустрічі Нового року (новорічна ніч)

  • Коли: 31 грудня 2019 року – 1 січня 2020 року
  • Де: Софійська площа, Контрактова площа

Святкові концерти

  • Коли: 1, 4, 5 січня 2020 року
  • Де: Софійська площа, Контрактова площа

Святкова різдвяна хода звіздарів та різдвяний концерт

  • Коли: 7 січня 2020 року
  • Де: Софійська площа, Контрактова площа

Куди піти на Новий рік 2020 у Києві: афіша заходів на новорічні свята - фото 374352

Святкові концерти

  • Коли: 11 січня 2020 року
  • Де: Софійська площа
  • Коли: 11, 12, 14, 18 січня 2020 року
  • Де: Контрактова площа

Урочисте закриття святкової локації на Софійській площі та Володимирському проїзді

  • Коли: 12 січня 2020 року
  • Де: Софійська площа

Урочисте закриття святкової локації на Контрактовій площі

  • Коли: 19 січня 2020 року
  • Де: Контрактова площа

Квест-фестиваль "Йоль: країна легенд"

  • Коли: 14 грудня 2019 року – 20 січня 2020 року
  • Де: Парк імені Тараса Шевченка

Свято Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

  • Коли: 8 – 26 грудня 2019 року

Новорічно-різдвяні святкові вистави для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва

  • Коли: 18 – 27 грудня 2019 року
  • Де: Культурно-видовишні та дозвіллєві заклали міста Києва

Куди піти на Новий рік 2020 у Києві: афіша заходів на новорічні свята - фото 374353

Соціокультурний захід "Урочиста хода волонтерів – помічників Святого Миколая"

  • Коли: 19 грудня 2019 року, 16:00-19:00
  • Де: Вулиця Хрещатик, 36 (старт ходи) – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності – вулиця Михайлівська – Михайлівська площа – фунікулер – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа (фініш ходи)

Культурно-мистецький проєкт "Всеукраїнська різдвяна виставка"

  • Коли: 19 грудня 2019 року – 12 січня 2020 року
  • Де: Центральний будинок художника (вулиця Січових Стрільців, 1-5)

Новорічний Borjomi Parade

  • Коли: 21 грудня 2019 року, 12:00-14:00 – збір учасників, 14:00-16:00 – святкова хода
  • Де: Перехрестя вулиці Володимирської з бульваром Тараса Шевченка (старт параду) – вулиця Володимирська 23 (фініш параду)

Молодіжний фестиваль спортивного, активного та музичного відпочинку Snegfest

  • Коли: 21, 22 грудня 2019 року: 10:00-22:00
  • Де: Центральний парк культури та відпочинку м. Києва, естрада Хрещатого парку (біля Арки дружби народів)

Куди піти на Новий рік 2020 у Києві: афіша заходів на новорічні свята - фото 374354

Новорічний марафон "Добрі справи для добрих людей" – благодійні новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій

  • Коли: 21, 22 грудня 2019 року, 10:00-16:00

Новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій "Ходить по землі Святий Миколай"

  • Коли: 23, 24 грудня 2019 року, 10:00-16:00
  • Де: Колонна зала Київської міської ради (вулиця Хрещатик 36)

Відкриті змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти – 2020"

  • Коли: 10, 11 січня 2020 року
  • Де: Легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної майстерності (проспект Павла Тичини 18)

Свято Водохреща в Гідропарку

  • Коли: 19 січня 2020 року, 14:00-15:00
  • Де: Парк культури та відпочинку "Гідропарк" (поблизу каплиці на честь Хрещення Господнього)

Святкові новорічні та різдвяні заходи в районах і закладах культури міста Києва

  • Коли: грудень 2019 року – січень 2020 року

До теми: Різдвяний ярмарок у Львові 2019 – 2020: розклад і місце проведення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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