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Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя

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полярні ведмеді в мемах - фото 1
полярні ведмеді в мемах

Сьогодні, 27 лютого, у світі відзначають Міжнародний день полярного ведмедя. З цієї нагоди ми зробили для вас підбірку кумедних картинок з білими ведмедями. Ви впізнаєте себе та знайомих у цих мемах!

Не варто недооцінювати білих ведмедів – вони не лише ловлять рибу і лежать на льодових брилах! Вони можуть бути дуже смішними й готові підкорювати соцмережі харизмою, яку добре помітно на кумедних картинках. Зацініть ці меми про полярних ведмедів!

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Прищі тільки чекають приводу:

Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 498498

Так виглядає іспанський сором:

Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 498500

Які ваші знання з зоології:

Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 498497

Ходити у гості буває небезпечно:

Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 498501

Так починається вечір у сімейному колі:

Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 498506

Або дивишся у камеру під час онлайн уроку:

Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 498505

Раптово нападає гарний настрій:

Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 498503

Сталкери нашого часу:

Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 498499

Потрібно знімати емоційну напругу:

Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 498502

І важливо сказати: "Я в будиночку!":

Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 498504

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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