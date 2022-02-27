Полярні ведмеді у мемах: 10 веселих картинок на всі випадки життя

Сьогодні, 27 лютого, у світі відзначають Міжнародний день полярного ведмедя. З цієї нагоди ми зробили для вас підбірку кумедних картинок з білими ведмедями. Ви впізнаєте себе та знайомих у цих мемах!

Не варто недооцінювати білих ведмедів – вони не лише ловлять рибу і лежать на льодових брилах! Вони можуть бути дуже смішними й готові підкорювати соцмережі харизмою, яку добре помітно на кумедних картинках. Зацініть ці меми про полярних ведмедів!

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Прищі тільки чекають приводу:

Так виглядає іспанський сором:

Які ваші знання з зоології:

Ходити у гості буває небезпечно:

Так починається вечір у сімейному колі:

Або дивишся у камеру під час онлайн уроку:

Раптово нападає гарний настрій:

Сталкери нашого часу:

Потрібно знімати емоційну напругу:

І важливо сказати: "Я в будиночку!":

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