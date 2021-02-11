Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото

Мешканка США Кеті Дуда забрала з притулку двох кошенят – Рівера і його молодшого брата Ремі. І у одного із них виявили незвичайні плями на шерсті.

Так, уже вдома сім'я розглянула на грудях у старшого вихованця велику темну пляму у формі серця. Згодом "проявилися" й інші плями у формі сердець – на боках, шиї, на подушечках лап, навіть на носі! Дуда нарахувала близько семи таких плям і ще дві, які теж схожі на сердечка, але тільки якщо дивитися з певного ракурсу.

І ще: Несподівана дружба кота і собаки підкорила мережу: відео

Жінка та її діти переконані, що плями Рівера – це хороший знак. Вони навіть створили для пухнастиків акаунт в Instagram.

Читайте також: Товстенький кіт, який нагадує пінгвіна, підкорив TikTok (відео)