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Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото

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Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото - фото 1

Мешканка США Кеті Дуда забрала з притулку двох кошенят – Рівера і його молодшого брата Ремі. І у одного із них виявили незвичайні плями на шерсті.

Так, уже вдома сім'я розглянула на грудях у старшого вихованця велику темну пляму у формі серця. Згодом "проявилися" й інші плями у формі сердець – на боках, шиї, на подушечках лап, навіть на носі! Дуда нарахувала близько семи таких плям і ще дві, які теж схожі на сердечка, але тільки якщо дивитися з певного ракурсу.

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Жінка та її діти переконані, що плями Рівера – це хороший знак. Вони навіть створили для пухнастиків акаунт в Instagram.

Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото - фото 447272

Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото - фото 447273

Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото - фото 447274

Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото - фото 447275

Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото - фото 447276

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