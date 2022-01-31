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Поляна: дивіться новий кліп гурту АНЦЯ, переможця проєкту Українська пісня
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Національний проєкт "Ukrainian Song Project / Українська пісня" дає потужний старт молодим виконавцям. І саме про таких ми розповімо далі. Гайда разом з Радіо MAXIMUM дивитися кліп гурту АНЦЯ на пісню "Поляна".
Закарпатський поп-фолк гурт АНЦЯ з Мукачева торік здобув перемогу у п'ятому ювілейному проєкті "Ukrainian Song Project / Українська пісня". Незвичні колоритні образи дівчаток гурту й яскрава епатажна пісня "Дримба" підкорили журі й не залишили байдужими глядачів. Тепер же ми маємо можливість побачити нову відеороботу колективу.
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Головним призом для переможців "Ukrainian Song Project / Українська пісня" стало продюсування і запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці, а також зйомка кліпу від проєкту "Українська пісня". Записав пісню колектив у дуеті з Gena Viter, членом журі проєкту "Ukrainian Song Project / Українська пісня", українським співаком, телеведучим, а також телепродюсером.
Сюжет побудовано у вигляді діалогу двох світів: жіночого та чоловічого, сучасного та народної етніки. АНЦЯ намагається переманити Gena Viter до народних українських витоків. І їм це вдається.
Це справжній виклик і сміливий експеримент для сучасної української музики. Дует виконавців звучить дуже гармонійно, хоча вони і працюють в різних жанрах. До пісні було інтегровано народнопісенний образ "буйного Вітра", який співзвучний прізвищу співака – Gena Viter.
АНЦЯ і Gena Viter – Поляна, дивіться кліп переможців проєкту Українська пісня:
"Для нашого гурту – це як несподівана, легка і блискавична п'єса на три дії. Спочатку ми перемагаємо на конкурсі "Українська пісня", знайомимося з Геною як членом журі. Далі відбувається коротка комунікація щодо співпраці, вибору та запису пісні. І ось ми вже на сцені палацу Україна презентуємо її у дуеті поряд з багатьма зірками шоу-бізнесу. Інакше як казкою це не назвеш. Кліп – це новий рівень для нас! Також хочемо подякувати за підтримку конкурсу "Ukrainian song project", на якому ми і познайомилися з Генадієм", – коментує Ірина Янцо, співавторка й учасниця гурту АНЦЯ.
Нагадаємо, що продаж квитків на “Ukrainian Song Project / Українська пісня 2022” триває. Ба більше, усі охочі можуть скористатися сертифікатом "єПідтримка" та витратити свою 1000 гривень від держави за вакцинацію, придбавши квиток на концерт за найкращою ціною.
"Українська пісня – 2022" пройде 14 серпня на стадіоні "Арена Львів". Квитки на подію можна придбати онлайн за цим посиланням.
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