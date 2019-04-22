Полякова "засвітила" груди у короткому міні-платті

Українська співачка Оля Полякова показала фігуру в короткій сукні. Шанувальники у захваті від вигляду Олі.

Епатажна Оля Полякова, дочка якої недавно прийшла на телешоу "Голос Країни", здивувала фанатів новим образом. Артистка показала фігуру в ефектному вбранні.

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На своїй сторінці в Instagram Оля опублікувала фото, на якому зображена в короткому сріблястому платті з досить глибоким декольте. Шанувальники оцінили такий стиль, на їхню думку, Полякова виглядає яскраво і сексуально. Також фанатам сподобалися пружні форми Олі і її довгі стрункі ноги.

Під публікацією користувачі соцмережі пишуть: "Ось це ніжки, вау!"; "Оля носите частіше сукні! Ви в них супер"; "Я не можу промовчати, завжди милуюся вашими ніжками!"; "Олю, Ви схудли чи що?"; "У вас такі гарні ноги!"; "Оленька, як завжди на висоті".

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