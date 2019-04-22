Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Полякова "засвітила" груди у короткому міні-платті

  • 83
На своїй сторінці в Instagram Оля опублікувала спокусливе фото - фото 1
На своїй сторінці в Instagram Оля опублікувала спокусливе фото / www.cosmo.com.ua

Українська співачка Оля Полякова показала фігуру в короткій сукні. Шанувальники у захваті від вигляду Олі.

Епатажна Оля Полякова, дочка якої недавно прийшла на телешоу "Голос Країни", здивувала фанатів новим образом. Артистка показала фігуру в ефектному вбранні.

І ще: Тобі не личить! Оля Полякова присоромила Настю Каменських за плагіат

На своїй сторінці в Instagram Оля опублікувала фото, на якому зображена в короткому сріблястому платті з досить глибоким декольте. Шанувальники оцінили такий стиль, на їхню думку, Полякова виглядає яскраво і сексуально. Також фанатам сподобалися пружні форми Олі і її довгі стрункі ноги.

Під публікацією користувачі соцмережі пишуть: "Ось це ніжки, вау!"; "Оля носите частіше сукні! Ви в них супер"; "Я не можу промовчати, завжди милуюся вашими ніжками!"; "Олю, Ви схудли чи що?"; "У вас такі гарні ноги!"; "Оленька, як завжди на висоті".

Полякова 'засвітила' груди у короткому міні-платті - фото 323178

Читайте також: Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+)
  • Вчора, 18:00
  • 817
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 183
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1412186
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз