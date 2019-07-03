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Полякова вразила фанатів в латексному образі: пікантне фото

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Українська співачка Оля Полякова, яка стала суддею в новому сезоні вокального проекту "Х-фактор" на телеканалі СТБ, розбурхала мережу знімком в латексі.

Так, артистка з'явилася в пікантному образі перед камерами, похизувавшись своїми апетитними формами в Instagram. Її провокаційний наряд на фото підкреслив всю красу фігури Полякової: груди, тонку талію і довгі, стрункі ноги.

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Шанувальники поп-діви відзначили, що артистка напрошується на похвалу, однак при цьому залишається прикладом для наслідування. Багато хто також акцентував увагу на її еротичному образі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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