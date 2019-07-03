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Дружина Ступки розбурхала уяву шанувальників еротичними фото

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Поліна Логунова - фото 1
Поліна Логунова / instagram

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, фітнес-блогерка і DJ Поліна Логунова завела мережу відвертими знімками. Гарячі кадри з'явилися на сторінці красуні в Instagram.

Зірка поділилася з підписниками фотографіями, на яких позує за пультом в білизні і прозорій накидці. Спокусливий образ вигідно підкреслив апетитні форми Поліни.

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В описі до знімків дівчина похвалилася творчими успіхами. Зокрема, телеведуча розповіла, що тепер у неї є директор. Вона пожартувала, що на ТБ і радіо "веде і принижує", дає майстер-класи з харчування, а ще грає DJ-sets. Крім того, зірка знімається в рекламі.

Шанувальники були в захваті від пікантного образу Логунової, яка еротично блиснула пружними сідницями на камеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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