Ви українець чи росіянин? Полякова поставила на місце нардепа в прямому ефірі

Між співачкою Олею Поляковою та нардепом Максимом Бужанським розпалився конфлікт в ефірі ток-шоу "Право на владу". Причина – мовне питання. Дивіться, як це було в ефірі політичної передачі!

Відомо, що українська співачка Оля Полякова спілкується та співає російською мовою. Її запросили на ефір ток-шоу, де провідною темою було мовне питання щодо співіснування українською та російської мови в Україні. Там зірка розкритикувала нардепа від партії "Слуга народу" Максима Бужанського за його зневажливі висловлювання щодо української.

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Інцидент стався в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" під час дискусії експертів та запрошених гостей. Бужанський спілкувався виключно російською мовою та стверджував, що в Україні "утискають" всіх російськомовних. У нього був дивний аргумент, яким він намагався довести свої слова: "Чому російськомовні школи переходять на українську мову з 2020 року, а польські, приміром, – аж з 2021 року? Чого різний підхід до різних шкіл?"

Полякова доречно зауважила йому українською: "Вас ніхто не поневолює! Говоріть собі тою мовою, якою хочете. У чому проблема?" Також співачка вважає, що: "В Україні повинна бути національна мова, а ви собі говоріть хоч на китайській!"

В Україні повинна бути своя національна мова! Це питання самоідентифікації! Ви хто взагалі: українець чи росіянин? Ну хто ви, скажіть?! Хто?! – звернулась Полякова до Бужанського.

Оля Полякова також зазначила, що мовного конфлікту в Україні не існує. Співачка вважає, що всі конфлікти на ґрунті мовного питання роздуваються політиками та пресою, а не звичайними громадянами. Також Оля Полякова зауважила, що важливий спільний український менталітет. Співачка багато гастролює Україною, Америкою, Канадою і зауважує, що всі її слухачі радо підспівують й це не залежить він мови, якою вони користуються у побуті.

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