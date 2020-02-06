Главу митниці Максима Нефьодова помітили на закритому секс-шоу (відео 18+)

Главу Митної служби Максима Нефьодова помітили на закритій еротичній вечірці в одному з найдорожчих закладів Києва.

Відповідне відео оприлюднила Страна.

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На ньому головний митник ритмічно рухається в оточенні напіводягнених дівчат в еротичних масках. Як з'ясувало ЗМІ, Нефьодов розслаблявся в "таємній кімнаті" цього клубу, на вечірці De Sad, де проходить традиційне "порно-шоу".

Туди можна потрапити за списками, які формують заздалегідь. Анонси вечірок публікуються в соцмережах. Часто проводять вечірки в стилі БДСМ, коли всі в латексі. Саме на такій і був Нефьодов.

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