Польщі бракує робочих рук: яку роботу пропонують українцям у 2024 році

У Польщі попри велику кількість українців та працівників із інших країн залишається дефіцит робочих рук. У переліку професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році, більшість пов'язані із фізичною працею.

Польща відчуває значний дефіцит кадрів. Найчастіше роботодавці стикаються з проблемами пошуку працівників на просту фізичну роботу. Про це інформує Міграційна платформа EWL.

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Серед причин недобору кадрів експерти називають:

заборону виїзду українських чоловіків закордон;

спрощений доступ громадян України до ринків праці інших країн ЄС, чим українці користуються, виїжджаючи до Німеччини, Нідерландів тощо.

Від серпня 2022 року із Польщі виїхало 350 тис. осіб. Працівники з Азії чи Латинської Америки, яких активніше почали працевлаштовувати у Польщі, поки не можуть заповнити вільні робочі місця.

Найбільше пропозицій роботи у Польщі є у сфері логістики: у зв’язку з наближенням різдвяних свят багато вакансій з пакування та сортування товарів. Також роботодавці пропонують просту фізичну роботу на підприємствах електроніки, харчової і переробної промисловості. Мінімальна ставка – 21-23 злотих брутто за годину (182-200 грн). В місяць можна заробити – 4-4,5 тис злотих на руки (34,8-39 тис грн).

По всій Польщі не вистачає лікарів, медсестер та акушерок, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.

Перелік дефіцитних професій такий самий, як торік, за винятком, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, переїхали через війну, – каже директор міжнародної рекрутації платформи EWL Марцін Колодзейчик.

За даними Польської агенції розвитку підприємництва (PARP), з жовтня до кінця грудня 2023 року 33% компаній планують збільшити зайнятість, 47% не очікують змін у складі своїх команд, 16% прогнозують скорочення робочих місць.

Згідно з інформацією Центрального статистичного управління Польщі, середньомісячна зарплата (брутто) у серпні 2023 року становила 7368,97 злотих (близько 64 тис грн). Окрім того, з нового року у Польщі планують підвищення мінімальної оплати праці. За умовами трудового договору, вона складе: з 1 січня 2024 року – 4 242 злотих (36,9 тис грн брутто), з 1 липня 2024 року – 4 300 злотих (37,4 тис грн брутто).

Для людей, які працюють із погодинною оплатою праці, мінімальна ставка складатиме: з початку наступного року 27,7 злотих (240 грн) брутто, з 1 липня 2024 року – 28,1 злотих (244 грн) брутто.

Польщі бракує робочих рук / unsplash

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