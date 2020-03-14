Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Польща закриває кордони через коронавірус

  • 107
Польща - фото 1
Польща / polskieradio24

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про режим епідемічної загрози в країні і закриття кордонів через поширення нового коронавірусу.

"Перед лицем глобальної епідемії або оголошеної пандемії найважливіші слова це безпека і відповідальність. Ми зобов'язані вжити усіх можливих заходів для гарантування безпеки і здоров'я поляків", – заявив польський прем'єр.

І ще: Українські зірки знялися у проєкті на підтримку кампанії проти коронавірусу

Польща відновить кордон з іншими країнами Євросоюзу на десять днів із можливістю продовження. Для польських громадян, які будуть в'їжджати у країну, передбачений 14-денний карантин. За словами польського прем'єра, всі зафіксовані випадки зараження коронавірусом були "імпортовані" ззовні, тому влада не може відкривати кордони для іноземців.

З 15 березня будуть припинені міжнародні авіаційні і залізничні пасажирські перевезення. Моравецький підкреслив, що кордони залишаться відкритими для ввезення товарів, тому немає підстав побоюватися, що в Польщі закінчаться продукти. З півночі 14 березня у країні обмежать роботу торгових центрів, відкритими залишаться продовольчі магазини, аптеки, банки.

Польща закриває кордони через коронавірус - фото 391981

Читайте також: Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон

Джерело: polskieradio24
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 крутих фішок iOS, які повинен знати кожен власник iPhone
  • 10 березня, 12:14
  • 4400
Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
  • 12 березня, 12:00
  • 229
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2163709
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Польща