Польща закриває кордони через коронавірус

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про режим епідемічної загрози в країні і закриття кордонів через поширення нового коронавірусу.

"Перед лицем глобальної епідемії або оголошеної пандемії найважливіші слова – це безпека і відповідальність. Ми зобов'язані вжити усіх можливих заходів для гарантування безпеки і здоров'я поляків", – заявив польський прем'єр.

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Польща відновить кордон з іншими країнами Євросоюзу на десять днів із можливістю продовження. Для польських громадян, які будуть в'їжджати у країну, передбачений 14-денний карантин. За словами польського прем'єра, всі зафіксовані випадки зараження коронавірусом були "імпортовані" ззовні, тому влада не може відкривати кордони для іноземців.

З 15 березня будуть припинені міжнародні авіаційні і залізничні пасажирські перевезення. Моравецький підкреслив, що кордони залишаться відкритими для ввезення товарів, тому немає підстав побоюватися, що в Польщі закінчаться продукти. З півночі 14 березня у країні обмежать роботу торгових центрів, відкритими залишаться продовольчі магазини, аптеки, банки.

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