ПОЛЬЩА ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч

Матч Польща – Україна стартує на стадіон "Сілезькому" у Хожуві. До вашої уваги онлайн трансляція матчу 11 листопада: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

11 листопада збірна України зійшлася у товариському матчі зі збірною Польщі. Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку, який відбудеться на стадіоні "Сілезькому" у Хожуві.

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Анонс матчу ПОЛЬЩА – УКРАЇНА

Дата : 11.11.2020

: 11.11.2020 Коли : 21:45

: 21:45 Місце проведення: стадіон "Сілезький", Хожув

стадіон "Сілезький", Хожув Головний арбітр : Мануель Шюттенгрубер (Австрія)

: Мануель Шюттенгрубер (Австрія) На якому каналі трансляція : Україна, Футбол 1.

: Україна, Футбол 1. Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: перемога Польщі – 2,30, нічия – 3,40, перемога України – 3,10.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ПОЛЬЩА – УКРАЇНА ТУТ

Андрій Шевченко на передматчевій пресконференції зауважив, що наша збірна готова дати бій супернику. І це попри те, що матч буде товариським.

"Я в першу чергу радий, що ми граємо зі збірною Польщі. Чудові гравці, чудова команда і ми раді завтра зіграти з ними. Хоча час не найкращий через COVID-19, але ми дамо можливість комусь проявити себе. У нас є кістяк команди, який весь час доповнюється, є конкуренція. Вона жива і проявляється на полі. У нас немає основного складу і резервного. Гравці відстоюють своє право виходити на поле. Ми балансуємо так команду, щоб вона успішно зіграла три гри – товариський матч і дві гри в Лізі націй", – сказав Шевченко.

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Орієнтовні склади команд:

Польща: Фабіанскі – Берешинські – Валюкевіч – Беднарек – Реца – Модер – Лінетті – Юзвяк – Шиманські – Плахета – Мілік.

Фабіанскі – Берешинські – Валюкевіч – Беднарек – Реца – Модер – Лінетті – Юзвяк – Шиманські – Плахета – Мілік. Україна: Лунін – Конопля – Кривцов – Матвієнко – Соболь – Харатін – Ярмоленко – Коваленко – Зінченко – Зубков – Мораєс.

Вболіваймо за наших хлопців! Їм потрібна ваша підтримка.

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