Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

ПОЛЬЩА ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч

  • 155
Матч Польща – Україна - фото 1
Матч Польща – Україна

Матч Польща – Україна стартує на стадіон "Сілезькому" у Хожуві. До вашої уваги онлайн трансляція матчу 11 листопада: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

11 листопада збірна України зійшлася у товариському матчі зі збірною Польщі. Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку, який відбудеться на стадіоні "Сілезькому" у Хожуві.

Це цікаво: Арсенал повернув динозавра-талісмана на поле: без нього команда двічі програла вдома

Анонс матчу ПОЛЬЩА – УКРАЇНА

  • Дата: 11.11.2020
  • Коли: 21:45
  • Місце проведення: стадіон "Сілезький", Хожув
  • Головний арбітр: Мануель Шюттенгрубер (Австрія)
  • На якому каналі трансляція: Україна, Футбол 1.
  • Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: перемога Польщі – 2,30, нічия – 3,40, перемога України – 3,10.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ПОЛЬЩА – УКРАЇНА ТУТ

Андрій Шевченко на передматчевій пресконференції зауважив, що наша збірна готова дати бій супернику. І це попри те, що матч буде товариським.

"Я в першу чергу радий, що ми граємо зі збірною Польщі. Чудові гравці, чудова команда і ми раді завтра зіграти з ними. Хоча час не найкращий через COVID-19, але ми дамо можливість комусь проявити себе. У нас є кістяк команди, який весь час доповнюється, є конкуренція. Вона жива і проявляється на полі. У нас немає основного складу і резервного. Гравці відстоюють своє право виходити на поле. Ми балансуємо так команду, щоб вона успішно зіграла три гри – товариський матч і дві гри в Лізі націй", – сказав Шевченко.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ПОЛЬЩА – УКРАЇНА

Орієнтовні склади команд:

  • Польща: Фабіанскі – Берешинські – Валюкевіч – Беднарек – Реца – Модер – Лінетті – Юзвяк – Шиманські – Плахета – Мілік.
  • Україна: Лунін – Конопля – Кривцов – Матвієнко – Соболь – Харатін – Ярмоленко – Коваленко – Зінченко – Зубков – Мораєс.

Вболіваймо за наших хлопців! Їм потрібна ваша підтримка.

Читайте також: Зірка збірної України може продовжити кар'єру у Туреччині

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
  • 06 листопада, 18:00
  • 792
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 202
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 09 листопада, 12:50
  • 342
Загрузка...
Новини