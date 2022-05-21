Польща готується захопити Захід України: Росія поширює черговий фейк

Нагадуємо, що війна ведеться також і на інформаційному фронті. Так, російські загарбники вже почали поширювати черговий фейк. Цього разу мовиться про бажання Польщею захопити Україну.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації. Мовляв, Польща планує стати союзником Росії. А все для того, щоб повернути собі контроль над Заходом України.

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У ЦПД повідомили, що відповідний меседж розганяє блогер Юрій Подоляк, котрий є відверто прокремлівським. Крім того, він наголошує на "денацифікації" українського населення щойно Польща досягне поставлених цілей.

Відомство підкреслює, що відповідний меседж – один із головних наративів у гібридній війні Росії проти нашої держави. Його задача: посіяти розбрат у відносинах між Україною та Польщею.

Нагадаємо, що подібні повідомлення ґрунтуються лише на думці автора. У нашому випадку, Юрія Подоляка. А підтверджує їх він "фактами", які заздалегідь сфальсифіковані.

Якщо ви проґавили, то президент Польщі Анджей Дуда виступив 20 травня. Під час своєї промови він назвав найкращий варіант завершення війни. На його думку, її фіналом має стати відновлення територіальної цілісності нашої держави. Тож ця заява вкотре доводить, що між Україною та Польщею добросусідські відносини.

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