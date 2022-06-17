Alyona Alyona та Jerry Heil випустили новий болючий трек "Чому"

Українські виконавиці Alyona Alyona та Jerry Heil знову об'єднались, щоб випустити новий хіт під назвою "Чому". Слухайте щемливий трек про переживання війни на Радіо MAXIMUM.

Alyona Alyona та Jerry Heil записали ще одну потужну пісню про біль та роздуми під час війни, які зараз, на жаль, знайомі всім українцям. Нова композиція ставить чимало питань про те, чому ж люди повинні страждати, втрати домівки та безпеку, пише Радіо MAXIMUM.

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З приходом війни, ми з Jerry Heil усвідомили, що найкраще благо 3 світі – це служити. Проявляти любов. Усі істини – прості. Рідна земля не має аналогів. Інтуїція – це голос душі. І якщо повторювати ці істини собі зранку і перед сном, якщо чути себе, якщо любити, не очікуючи любові, якщо шанувати рідну землю, то і простір навколо вас буде чистий, як джерельна вода, – ділиться Alyona Alyona.

За її словами, зараз у зірки чимало питань, на які важко знайти відповіді, але вона продовжує шукати, щоб зрозуміти, як далі жити.

Я дуже часто зустрічаю людей, в яких виникають такі самі запитання, і дуже хочеться, щоб наше нове суспільство, яке формується тут і тепер, давало відповіді на ці питання не такою ціною, якою дає зараз, – відзначила реперка.

Alyona Alyona і Jerry Heil – Чому, слухайте пісню онлайн:

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