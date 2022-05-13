Польова кухня Нацгвардії: бійці показали, як готують суп під кулями – відео

Українські військові щодня вражають своєю силою та мужністю, захищаючи нашу землю від окупантів. І навіть під постійними обстрілами їм вдається робити такі звичайні речі, як готувати суп. Відповідне відео з нашими воїнами вже підкорює мережу!

Українські бійці можуть похизуватись не лише неймовірним професіоналізмом у знищенні ворогів на полі бою, а й сталевими нервами та умінням готувати під звуки пострілів. Це підтверджує нове відео з однієї з польових кухонь поблизу Рубіжного, яке з'явилось на офіційному Twitter-акаунті Національної Гвардії.

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Тут головне, щоб рука не дрогнула. Так працює польова кухня Нацгвардії. Боєць готує обід для особового складу десь в районі Рубіжного, – йдеться в описі.

За короткий час запис зібрав понад 32 тисячі переглядів та більше як тисячу вподобань. А коментатори з різних країн захоплюють спокоєм та вправністю нацгвардійця. Як зауважив один з користувачів, "ідеальний чоловік, який гарантує безпеку та їжу".

Тут головне щоб рука не дрогнула)



Так працює польова кухня Нацгвардії.

Боєць готує обід для особового складу десь в районі Рубіжного pic.twitter.com/xgSILOu1tS — НГУ (@ng_ukraine) May 12, 2022

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