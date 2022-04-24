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війна

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя

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Маріуполь, який знищили окупанти - фото 1
Маріуполь, який знищили окупанти

Полк Нацгвардії "Азов" показав у мережі нові кадри Маріуполя, який уже майже 2 місяці залишається у блокаді.

На кадрах, які бійці "Азову" опублікували у своєму Telegram-каналі, добре видно те, у що перетворили Маріуполь окупанти. У місті практично не лишилося будівлі, яка б вціліла після нищівних ворожих обстрілів, – усе знищене і вигоріле.

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Кажуть: Христос воскрес – воскресне Україна. Бог бачить Маріуполь зверху. Чи вистачить його чудес на таке воскресіння? – підписали фото азовці.

Маріуполь залишається заблокованим російськими окупантами майже два місяці. Вони систематично обстрілюють інфраструктуру міста. За попередніми оцінками, там загинули від 5 до 20 тисяч людей. Армія Росії замітає сліди своїх звірств та злочинів, спалюючи тіла людей у ​​мобільних крематоріях. Зараз у місті ще залишаються приблизно 120 тисяч мирних жителів, які не можуть покинути межі Маріуполя через ворожі обстріли.

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя - фото 503853

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя - фото 503854

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя - фото 503855

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя - фото 503856

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя - фото 503857

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя - фото 503858

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя - фото 503859

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя - фото 503860

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя - фото 503861

Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя - фото 503852

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