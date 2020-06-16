Політик: дивіться трейлер продовження популярного серіалу від Netflix

Netflix випустив трейлер другого сезону комедійного серіалу "Політик", створеного Райаном Мерфі і Бредом Фалчуком. На стрімінговому сервісі він з'явиться вже 19 червня.

Нагадаємо, у центрі сюжету шоу – політик-початківець з Санта-Барбари Пейтон Хобарт у виконанні Бена Платта, який мріє одного дня стати президентом США. У продовженні він спробує отримати пост сенатора від штату Нью-Йорк.

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Крім Платта у серіалі знялися Гвінет Пелтроу, Зої Дойч, Бетт Мідлер і Девід Коренсвет, якого зовсім недавно можна було побачити в одній з головних ролей в іншому проєкті Мерфі – "Голлівуд".

Політик – дивіться трейлер другого сезону серіалу Netflix:

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