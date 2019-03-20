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День астрології: історія та прикмети 20 березня
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Міжнародний день астрології традиційно відзначають у весняне рівнодення. Цього року ця дата припадає на 20 березня. Дізнайтеся, що ж святкують у цей день.
Це неофіційне професійне свято всіх тих, чиє життя так чи інакше пов'язане з астрологією. Привітання приймають професійні астрологи та їхні учні, викладачі й учні астрологічних шкіл, і просто ті, хто вірить в те, що розташування небесних тіл відносно Землі здатне впливати на людину й залежить це від місця і дати народження.
І ще: День весняного рівнодення: що можна і не можна робити 20 березня
У цей день відбувається унікальне природне явище – починається новий астрологічний рік. На честь цієї події проводять різноманітні тематичні та просвітницькі заходи.
Це свято відзначають в день весняного рівнодення, як, зазвичай, припадає на 20 березня. Іноді рівнодення настає 19 або 21 березня, проте утвердили святкування саме 20 березня, щоб не було плутанини.
Світові релігії не визнають астрології й вважають її несправжньою наукою. Попри це є багато прихильників, які популяризують астрологію.
Історія Дня астрології
Понад 10 років тому західні астрологи запропонували відзначати це свято саме 20 березня, в перший день астрологічного року, коли сонце вступає в знак Овна. До речі, коли в Північній півкулі відзначають День весняного рівнодення, тоді в Південній – День осіннього рівнодення.
Астрологією вважають вчення про вплив зірок на земний світ та життя людини. Астрологія виникла в давнину. Тоді вона була тісно пов'язана з астральними культами й астральною міфологією. Пізніше астрологія набула широкого поширення в Римській імперії.
Перші гороскопи з'явилися на межі 2-1 століть до н.е.
Ця наука в різні століття переживала то шалену популярність, то занепад.
Однак, сьогодні її популярність стрімко зростає. За статистикою, останні два десятки років астрологія набула особливого успіху.
Прикмети у цей день:
- Якщо у цей день буде тепла погода, то заморозків вже не буде.
- Якщо у цей день погода буде тепла, то така буде й у наступні 40 днів.
- Не можев сумувати в День Весняного Рівнодення, інакше весь рік теж буде поганий.
- Вважається, якщо радісно та весело провести цей день, то весь рік теж пройде позитивно.
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