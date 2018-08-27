Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Політ української крилатої ракети показали на відео

  • 96
Крилата ракета Нептун - фото 1
Крилата ракета Нептун / bbc

Крилатою ракетою Нептун будуть озброюватися берегові ракетні комплекси і ракетні кораблі Лань.

З'явилося відео випробування нової крилатої ракети наземного базування Нептун. Ролик в понеділок, 27 серпня, був опублікований на сторінці Facebook державного конструкторського бюро Луч.

І ще: Потужні відео, які доводять могутність української армії

"Випробування української крилатої ракети", – підписано відео.

Читайте також: Гвинтівки LRT-3 – що треба знати про нову зброю, яку придбає Україна

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461089
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології