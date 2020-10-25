Полісменка злякалась куща посеред вулиці: епічне відео

Ірландська поліцейська навіть не підозрювала, що стане зіркою мережі, а все через несподіваний кущ посеред дороги. На щастя, ніхто не постраждав.

На платформі Reddit користувач з ніком memezzer поділився кумедним відео з полісменами, які патрулювали вулицю. За короткий час допис піднявся у тренди, зібравши понад 107 тисяч балів та більше як 2 тисячі коментарів.

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А все тому, що жінка та чоловік з правоохоронних органів спокійно йшли вулицею, аж поки поряд з поліцейською не "ожив" кущ. Злякані крики та миттєве розуміння того, що це просто пранк – всі емоції полісвумен важко передати. На щастя пранкера, жінка вирішила не хапатись з переляку за будь-яку зброю.

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